344 Jungs, 332 Mädels 676 Kinder 2019 kamen im Krankenhaus St. Barbara zur Welt – Anna sowie Felix und Lukas führen Hitparade der Vornamen an

Felix war einer der beiden meistgewählten Vornamen für Jungen, die 2019 im Krankenhaus St. Barbara Schwandorf das Licht der Welt erblickten. Dieser süße Wonneproppen hört seit dem 7. Mai auf seinen Namen. (Foto: Claudia Seitz)

Führten 2018 noch Luis und Laura die Hitparade der gewählten Vornamen in Schwandorf an, so waren 2019 beide Namen gar nicht mehr auf dem Treppchen vertreten. Anna heißt der Favorit bei den neugeborenen Mädchen, dieser Name wurde im vergangenen Jahr zwölf Mal vergeben. Bei den Jungs teilen sich Felix und Lukas den Spitzenplatz, für je elf kleine Buben wurde dieser Name gewählt. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 676 Babys im Krankenhaus St. Barbara Schwandorf zur Welt, 344 von ihnen sind männlich.