Offenbar verloren gegangen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen – Weihnachtsbaum bohrt sich in die Stoßstange eines Citroen

(Foto: olga18x27/123rf.com)

Am Montagnachmittag, 23. Dezember, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B15 in Richtung Rehau kurz vor der Abzweigung zur B2 in Richtung Konradsreuth zu einem Verkehrsunfall mit einen Sachschaden von über 1.000 Euro.