Corona-Folgen „Was im Mai nicht getrunken wird, kann man später nicht nachholen“

Martin Sperger, Geschäftsführer der Brauerei Kneitinger, und Wolfgang Lindner, Spitalmeister der Spital-Brauerei und Geschäftsführer der Spitalstiftung, blicken mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2020 zurück. Das Coronavirus, der erste Lockdown und die Corona-Beschränkungen haben den beiden Regensburger Brauereien zugesetzt. Doch es gibt auch Lichtblicke.

Regensburg. „Natürlich sind wir stark von der Pandemie betroffen. Wir müssen auch einen entsprechenden Umsatzverlust verbuchen. Aber die Kehrseite der Medaille war, dass wir eine tolle Unterstützung im Handel erfahren haben und somit die Verluste reduzieren konnten. Hierfür bedanke ich mich ausdrücklich bei den vielen Unterstützern, die unser Bier regelmäßig für zuhause gekauft haben“, berichtet Kneitinger-Geschäftsführer Martin Sperger. Bei der Spital-Brauerei ergibt sich die Sondersituation, dass die Erlöse eigentlich das Alten- und Pflegeheim sowie die St.-Katharinenspitalstiftung unterstützen sollen – das sei „2020 total in die Hose gegangen“, so Spitalmeister Wolfgang Lindner. Etwa um 50 Prozent sei der Umsatz bei der Brauerei von Januar bis Juni zurückgegangen, die erste Jahreshälfte 2020 sei „schrecklich“ gewesen. Dass es keine Dulten oder Feste gab, sei für die Spital-Brauerei nicht ganz so schlimm gewesen, diese Veranstaltungen sehe man eher als Werbeveranstaltungen. Was aber harte Einbußen bedeutete, sei die Schließung der Gastronomie gewesen, „der Handel kann das nicht ausgleichen“. Im Sommer habe man dann durch den Biergartenbetrieb wieder etwas aufholen können – zum Jahresende schlug dann noch ein Minus von 30 Prozent zu Buche.

Ähnlich sieht es bei der Brauerei Kneitinger aus: „Wir haben ein deutliches Absatzminus hinnehmen müssen. Die Brauerei ist historisch stark in der Gastronomie verwurzelt, die Schließung über vier Monate in 2020 hinterlässt hier deutliche Spuren“, sagt Sperger. „Wir haben sämtliche Möglichkeiten zur Kostensenkung genutzt, so befinden sich beispielsweise unsere Mitarbeiter seit Mai 2020 in Kurzarbeit. Weiterhin haben wir unser Sortiment erweitert, und konnten so dem negativen Trend entgegenwirken.“

Bei der Spital-Brauerei befindet sich aktuell ein Bierfahrer in in Kurzarbeit, manche bauen Urlaub oder Überstunden ab. Alle anderen werden eingesetzt, wo gerade Arbeit ansteht – bei handwerklichen Tätigkeiten zum Beispiel. Im Bereich der Spitalstiftung sei die Situation sehr gut, berichtet Lindner. Mit „Glück, harter Arbeit und Gottes Segen“ habe man es geschafft, dass es bislang keinen einzigen Corona-Fall im Altenheim gibt. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien bereits zum zweiten Mal geimpft worden, der hohe Hygienestandard mit Masken und Desinfektionsmittel tue sein Übriges. Manches lief aber auch hier anders als geplant – die Idee des offenen Mittagstisches, bei dem auch Personen von außerhalb des Heimes zum Essen kommen können, musste auf Eis gelegt werden. Auch geplante Baumaßnahmen wurden zunächst nicht durchgeführt.

Für das Jahr 2021 geht Lindner davon aus, „dass wir mit dem Coronavirus leben müssen“. Großveranstaltungen seien für die Spital-Brauerei für 2021 kein Thema, er hoffe, dass ab dem Frühjahr wieder Biergartenbetrieb möglich ist, so der Spitalmeister. Auch Sperger ist optimistisch: „Wir erhoffen uns, dass die Impfung gegen den Virus schnellstmöglich umgesetzt wird und dadurch die Chance besteht, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren.“

Das hofft auch der Bayerische Brauerbund: Da die Gastronomie 2020 lange geschlossen war und nun wieder geschlossen ist, sei der Bierabsatz im Handel gestiegen. „Am Bierregal aber herrscht ein harter Wettbewerb und die großen Ketten des Lebensmittelhandels missbrauchen Bier oft als preisattraktiven Lockvogel, weshalb sich vor allem kleinere Brauereien auf andere Absatzwege konzentrieren mussten“, so der Brauerbund. Brauerpräsident Georg Schneider fordert von der Politik wirksame und zielgerichtete Hilfen für Bayerns Brauereien – zum Beispiel die unbefristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent – auch für Getränke!