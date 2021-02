Brautmode in Corona-Zeiten Tüll und Spitze für mehrere 10.000 Euro warten auf die heiratswilligen Bräute

Es soll der schönste Tag im Leben werden – der Tag der eigenen Hochzeit. Gerade für die Bräute beginnt das Abenteuer schon lange vor dem eigentlichen großen Tag. Bereits die Vorbereitungen werden zelebriert – wie zum Beispiel auch der Kauf des Hochzeitskleides. Das weiß auch Stephanie Hoch, die sich 2018 einen großen Traum erfüllt hat: Da eröffnete sie ihren Brautmodenladen „DreamOnDresses“ in Lappersdorf. Aktuell aber ist der Laden verwaist – Bräute sind hier aktuell nicht zu finden.

Lappersdorf. Stephanie und ihr Mann Mathias sitzen etwas verloren im ersten Stock ihres Brautparadieses – eigentlich ist gerade Hauptsaison, die meisten Bräute kommen zwischen Oktober und März, um sich umzusehen und vielleicht auch ein Kleid zu kaufen. Denn: Die Lieferzeiten sind lang, es dauert vier bis sechs Monate, bis das bestellte Kleid fertig ist und die letzte Anprobe stattfinden kann. In Lappersdorf hängt gerade schon die neue Kollektion für 2021 – dafür musste das Ehepaar Hoch in Vorleistung gehen. Es ist nämlich keineswegs so, dass die Kleider kostenfrei geliefert werden. Jedes einzelne Kleid muss gekauft werden – etwa 350 hängen in Lappersdorf im Laden und warten darauf anprobiert und gekauft zu werden.

Und das, so Stephanie Hoch, wäre eigentlich kein Problem, denn das Hygienekonzept steht: „Da wir keine Laufkundschaft bedienen, sondern lediglich mit Terminvereinbarung Zutritt zu unseren Räumen gewähren, können wir eine mögliche Infektionskette bestens nachverfolgen. Eine durchschnittliche Beratung dauert 2,5 bis drei Stunden, weshalb wir nur eine begrenzte und überschaubare Anzahl an Terminen täglich vergeben“, sagt Stephanie. Grundsätzlich könnten drei Bräute gleichzeitig im Laden sein – wegen Corona, denn mitten in der Pandemie zog „DreamOnDresses“ um, um mehr Platz zur Verfügung zu haben. Stephanie berichtet, dass man ja bereit sei, zum Beispiel nur zwei Bräute mit je nur einer Begleitperson gleichzeitig im Laden zu haben. Jede Braut habe ihren eigenen Beratungsraum – so könne man auch verhindern, dass sich Fremde begegnen. Abstand wäre also möglich. Auch auf die Anziehhilfe würde man verzichten – hier müsste dann die Begleitperson der Braut zur Hand gehen.

Für 2020 stellen Stephanie und Mathias fest, dass es zu Jahresbeginn noch ganz gut gelaufen sei – der Lockdown sei zum Ende der Hauptsaison gekommen, sodass sie nur einige Bräute verloren hätten. Der erste Lockdown war dann die Zeit, durchzuatmen, denn mit der Wiedereröffnung setzte der Run ein. Gerade „kurzfristige Bräute“, die zum Beispiel nur standesamtlich heiraten wollten, oder auch schwangere Bräute kamen, um sich ein Kleid auszusuchen.

Im Sommer wurde dann die eigene Schneiderei eröffnet, um einen zusätzlichen Service im jetzt zehnköpfigen Team bieten zu können. Vorher hatte Stephanie Schneiderarbeiten außer Haus vergeben. Dann aber häuften sich die Absagen, viele Brautpaare waren verunsichert. Hochzeitstermine wurden verschoben – und dann wurde eben auch das Kleid nicht gekauft.

Und wie ist die Situation nun mitten im zweiten Lockdown? „Die Kalender sind voll“, sagt Stephanie Hoch, „die Bräute sind verzweifelt und fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, ein Brautkleid auszusuchen“. Theoretisch ginge das sogar – eine Auswahl an Brautkleidern könnte man den Bräuten nach Hause liefern, damit sie sie dort anprobieren können. Verkaufen dürfte Stephanie das Kleid dann aber nicht – das ginge dann wiederum nur per Mail oder telefonisch. Ganz schwierig gestalten sich Schneidertermine – die finden aktuell virtuell statt. Per Video-Call wird erklärt, wo man das Kleid abstecken muss. Dass das nicht perfekt wird, versteht sich eigentlich von selbst.

Stephanie und Mathias Hoch geht es (noch) nicht ums Geld. Mathias ist Beamter, verdient aktuell den Unterhalt für die Familie. Im ersten Lockdown gab es 5.000 Euro Soforthilfe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit. Neben den mittlerweile aufgebrauchten geschäftlichen Rücklagen sind nun die privaten dran. „Das ist hart“, sagen Stephanie und Mathias, „da haben wir ja auch für unsere Kinder gespart. Und was ist, wenn jetzt das Auto kaputt geht?“

Aber jetzt aufgeben? Nein, das kommt für Stephanie und Mathias nicht in Frage. Nach der Banklehre hat Stephanie sich weitergebildet, um ihren Traum eines eigenen Ladens für Brautmode wahr werden zu lassen. Auch wenn es von Woche zu Woche, von Monat zu Monat schwieriger wird, hoffen Stephanie und Mathias, dass die versprochenen Hilfen ankommen. Und: „Wir wünschen uns, dass wir als Dienstleister und nicht als reiner Handel anerkannt werden und mit Hygieneauflagen wieder öffnen können!“ In anderen Bundesländern sei man hier schon einen Schritt weiter. Im Landkreis Regensburg traue man sich hier wohl (noch) nicht – zumindest gab es bisher kein grünes Licht auf die Anfrage beim Landratsamt. Und wie geht es jetzt weiter? Eigentlich müssten Stephanie und Mathias sich um die neue Kollektion für 2022 kümmern – viel Glitzer wird wohl dabei sein, noch mehr als dieses Jahr. Aber: Die Kleider sind nicht billig – und noch hängt die 2021er-Kollektion im Laden ...