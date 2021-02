Verbrauchertipp Sicher im Netz unterwegs – starke Passwörter sind der beste Schutz

Foto: 123rf.com

Im Zuge des Frühjahrsputzes zuhause empfiehlt es sich, auch einen Blick auf die vergebenen Passwörter zu werfen. So wie man den Haushalt auf Vordermann bringt, sollte auch die Sicherheit im Netz up to date sein. Was ein starkes Passwort ausmacht, erklärt der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB).