Charity-Aktion des Lions Clubs Landrätin spendiert Faschingskrapfen für die Impf- und Testzentren-Teams

Foto: Petula Hermansky/LRA

Auch wenn Fasching dieses Jahr corona-bedingt leider ausfallen muss, so ging der „Unsinnige Donnerstag“ am Corona-Impfzentrum des Landkreises Regensburg in der Altmühlstraße 1a in Regensburg und dem benachbarten Testzentrum nicht freudlos vorüber.