Baugebiet Nach der Insolvenz der SiWo-Bau GmbH – noch offene Baustellen am Brandlberg jetzt abgeschlossen

Die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe konnte nach der Insolvenz des Generalunternehmers SiWo-Bau GmbH erfolgreich die Fertigstellung von 52 Reihen- und Doppelhäusern sowie dreier Tiefgaragen übernehmen – „und gegenüber den Kunden sogar die Preis- und Zeitversprechen einhalten“, so das Unternehmen.

Regensburg. Die Immobilien-Zentrum-Unternehmensgruppe konnte zum Dezember 2020 die letzten der 52 von der Insolvenz des Generalunternehmers SiWo-Bau GmbH betroffenen Reihen- bzw. Doppelhäuser erfolgreich an die Kunden übergeben. Nach der Insolvenz der SiWo-Bau GmbH hatte die Immobilien-Zentrum-Unternehmensgruppe die Fertigstellung der Häuser für die betroffenen Kunden übernommen und zudem das Versprechen gegeben, die Fertigstellung sowohl unter Einhaltung des ursprünglich fixierten Kostenrahmens als auch neu definierter Fertigstellungstermine zu gewährleisten. Dieses Versprechen der Immobilien-Zentrum-Unternehmensgruppe konnte mit den letzten Übergaben nunmehr erfolgreich eingehalten werden.

Unmittelbar nach der Insolvenzantragsstellung des Generalunternehmers SiWo-Bau GmbH im Mai 2019 hatte der Vorstand der Immobilien-Zentrum-Unternehmensgruppe reagiert und stand betroffenen Bauherren seitdem zur Seite. „Wir lassen niemanden im Regen stehen“, lautete das Versprechen von Reinhard Griebl, Vorsitzender des Vorstands der Immobilien-Zentrum-Unternehmensgruppe, als auch von Dr. Thomas Rosenkranz, dem projektverantwortlichen Vorstand. Nach mehreren Informationsveranstaltungen mit allen Betroffenen wurde mit jedem einzelnen Käufer ein gesonderter Termin vereinbart. In den Einzelterminen wurden gemeinsam, unter Beisein eines unabhängigen Sachverständigen, die Baufortschritte der teilweise noch im Rohbau befindlichen Immobilien erfasst. Auf dieser Basis konnten anschließend bereits ab Juli 2019 neue Vereinbarungen mit den Bauherren geschlossen werden. Um Preis- und Zeitversprechen gegenüber den Kunden einhalten zu können hat die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe für die Gesamtfertigstellung der Häuser zusätzliche Investitionen von über zehn Millionen Euro getätigt.

Mit der Firma Klassik Bau GmbH konnte zur Fertigstellung der Häuser kurzfristig ein regionaler, langjähriger und zuverlässiger Partner verpflichtet werden, der in enger Kooperation mit einem eigens eingesetzten Projektteam innerhalb der Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe die technische Projektleitung vor Ort übernahm. Durch die herausragende Leistung aller Akteure konnten bereits fünf Monate nach der Insolvenzanmeldung die ersten Einheiten an die Kunden übergeben werden. Der erfolgreiche Abschluss des Projekts und im Zuge dessen die Übergabe der letzten Einheiten an die Bauherren konnte - teils sogar sechs Monate vor vertraglich geschuldeter Fertigstellungsfrist – nunmehr mit Dezember 2020 erfolgen.

„Dank des hohen Einsatzes aller Projektbeteiligten und des Vertrauens aller Käufer konnten wir unserem Versprechen gerecht werden. Außerdem sind wir stolz und froh, dass nun alle Käufer ihre Häuser beziehen konnten“, so Dr. Thomas Rosenkranz. Zusammenfassend kann die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe auf eine für die Kunden erfolgreiche Fertigstellung der 52 betroffenen Häuser innerhalb von nur 1,5 Jahren zurückblicken.