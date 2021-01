„Das Quiz mit Jörg Pilawa“ Hans und Susanne Sigl unterstützen das neue Rettungsschiff „Sea-Eye 4“ mit 30.000 Euro

Foto: Johannes Gaevert/Sea-Eye

Der österreichische Schauspieler Hans Sigl, unter anderem bekannt durch die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, spielte am Samstag, 30. Januar, mit seiner Frau Susanne in der ARD-Show „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ im Prominenten-Special für den guten Zweck. Am Ende gewann das Paar 30.000 Euro , die sie der Regensburger Seenotrettungsorganisation „Sea-Eye“ zukommen lassen.