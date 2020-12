Gute Tat Peter Aumer und Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner geben Nahrungsmittelpakete an Bedürftige aus

Foto: Fabian Kaiser

Bereits zum zweiten Mal in der Vorweihnachtszeit 2020 haben die Johanniter in Ostbayern Hilfspakete an die Tafel in Regensburg übergeben.