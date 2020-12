Weihnachtsfreude Kinder der Krabbelstube „Villa Kunterbunt“ bastelten Geschenke für Senioren

Foto: Stefan Herzog

Die Johanniter-Krabbelstube „Villa Kunterbunt“ in Regensburg hat selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke an das AWO-Seniorenzentrum „Carl Lappy“ in Regensburg übergeben.