Tolle Aktion Ein „Christkindlkasten“ für himmlische Post

Foto: Philipp Seitz

Abgeordneter Tobias Gotthardt hat sich eine besondere Aktion für alle Kinder einfaBeim himmlischen Brief an das Christkind hilft der Kallmünzer Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt mit. Gemeinsam mit seinem Bürgerbüro ruft der Abgeordnete alle Kinder auf, Briefe an das Christkind in den eigens eingerichteten „Christkindlkasten“ vor seinem Bürgerbüro in der Langen Gasse 14 in Kallmünz einzuwerfen. llen lassen.