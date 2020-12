Glückwunsch Älteste Sinzinger Gemeindebürgerin feiert ihren 100. Geburtstag

Die Gemeinde Sinzing gratuliert Gertraud Meier zum 100. Geburtstag.

Sinzing. Auch wenn die große Geburtstagsfeier mit Blasmusik ausfallen musste, kam Bürgermeister Patrick Grossmann zusammen mit Günter Kirchberger jun. an der Trompete für ein Geburtstagsständchen im Garten und überreichte der ältesten Gemeindebürgerin von Sinzing einen Blumenstrauß.

Vor 100 Jahren wurde Gertraud Meier in Nittendorf auf einem Hof geboren. Die gelernte Schneiderin bewirtschaftete zusammen mit ihrem Mann einen Bauernhof in Waltenhofen. Meier hat zwei Kinder, ein Enkelkind sowie drei Urenkel und erfreut sich Dank liebevoller Pflege von ihrer Familie guter Gesundheit, sodass die Jubilarin die Geburtstagsfeier im Sommer nachholen will.