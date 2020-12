Geschenke Die Polizeiinspektion Regensburg-Süd sammelte für die Aktion „Kinderbaum“

Die Polizeiinspektion Regensburg-Süd sammelte für die Aktion „Kinderbaum“. Die Geschenke wurden nun an die Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer übergeben.

Regensburg. Wie bereits im vergangenen Jahr spendeten die Beschäftigten der PI Regensburg-Süd in der Vorweihnachtszeit für die Aktion „Kinderbaum“. Diese ist ein Projekt der Stadt Regensburg, das ins Leben gerufen wurde, damit auch Waisenkinder sowie Kinder von Eltern, die sich keine Geschenke leisten können, ein Weihnachtsgeschenk erhalten.

Am 4. Dezember kam die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zum traditionellen Weihnachtsbesuch zur Polizeiinspektion Regensburg-Süd. Aufgrund der aktuellen Infektionslage fand dieser nur in kleiner Runde statt. In diesem Rahmen konnte der Dienststellenleiter Gerhard Roider stellvertretend für seine Beschäftigten einen Wagen voll bunter Geschenke sowie einen Scheck zugunsten der Aktion „Kinderbaum“ an die Oberbürgermeisterin übergeben.

Die PI Regensburg-Süd wünscht den Kindern frohe Weihnachten und viel Spaß mit den Geschenken.