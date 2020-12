Tolle Idee Aktion „Straßenwunsch“ – damit alle ein bisschen Weihnachten haben ...

An Weihnachten möchte der Zusammenschluss „Gastfreundschaft hilft Regensburg“ zusammen mit der Caritas die Wünsche obdachloser Menschen erfüllen.

Regensburg. Das kann so vieles sein: eine warme Jacke, Winterschuhe, ein gebrauchtes Handy oder ein Rucksack. In Kooperation mit der Caritas Regensburg werden die Wünsche von Streetworkern aufgenommen und an „Gastfreundschaft hilft Regensburg“ übermittelt. „Wir sammeln zusammen die Geschenke, die dann wiederum von den Streetworkern der Caritas an Weihnachten überreicht werden. Jeder Regensburger kann einen der Wünsche erfüllen, oder auch gerne mehrere“, so die Verantwortlichen. Die Liste mit den Wünschen ist auf der Homepage www.gastfreundschaft-hilft-regensburg.de veröffentlicht. Dort kann man sich einen Weihnachtswunsch aussuchen und eine Mail an strassenwunsch@regensburgnow.de schicken. Die Wünsche mit einem Häkchen sind bereits vergeben. Die Pakete sollen dann bitte bis spätestens 21. Dezember bei einer der Annahmestellen abgeben werden. Annahmestellen in der Altstadt sind bei der Caritas, Von-Der-Tann-Straße 7, im Homöopathiezentrum Regensburg, Untere Bachgasse 15, und im Orphée, Untere Bachgasse 8.