Mahlzeit Die Panda-Zwillinge im Zoo Berlin sind auf den Bambus gekommen

„Paule“ frisst Bambus. Foto: 2020 Zoo Berlin

Auf seinem Lieblingsplatz hoch oben in den Baumwipfeln sitzt „Paule“ und knabbert – noch etwas unbeholfen – die frischen Bambusblätter vom Stängel. So langsam hat er die reine Muttermilch wohl satt und versucht sich nun mit seinen spitzen Zähnen immer häufiger am grünen Blattwerk.