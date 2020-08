Streit um Kosten Rechtsanwalt nennt Vorgehen der Feuerwehr Donaustauf „brachial“ mit der Folge „massiver Schäden“

Die Donaustaufer Feuerwehr setzte das so genannte Halligan-Tool – oben zu sehen, unten zum Vergleich ein normales Brecheisen – ein, um das Kind zu befreien. Foto: Ursula Hildebrand

Das aufsehenerregende Vorgehen der Feuerwehr Donaustauf bei der Öffnung eines Aufzugs, in dem ein eineinhalbjähriger Bub eingesperrt war, bleibt umstritten. Michael Betz, Anwalt für Bau- und Immobilienrecht in Regensburg, nannte die Maßnahmen der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag, 27. August, im Bayerischen Rundfunk (Studio Niederbayern/Oberpfalz) wörtlich „brachial“ mit der Folge „massiver Schäden“ am Aufzug.