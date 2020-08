Auto hatte sich überschlagen Trost-Teddy des BRK – nach einem Unfall hat der kleine Levin einen neuen Freund

Mit seinen fast zwei Jahren hat der Junge schon viel erlebt. Mit der Mama im Auto unterwegs zur Spielgruppe überschlug sich deren Pkw auf einer Straße im Baustellenbereich ...

Regensburg. Wie durch ein Wunder wurden beide bei dem Unfall nur leicht verletzt! Nach dem Überschlag und der Erstversorgung am Unfallort kamen die Zwei mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus zur Weiterversorgung.

Nach dem Unfall hat sich schließlich die Oma beim Bayerischen Roten Kreuz in Regensburg gemeldet: Denn der Kleine hatte nicht nur einen Schutzengel zu Stelle, sondern auch einen Teddy von den Kollegen geschenkt bekommen, der allerdings noch in der Notaufnahme gleich schon wieder verloren ging: einen so genannten Trost-Teddy, der den jungen Mann ein wenig von den Turbulenzen der Ereignisse ablenken sollte. Das hat auch sofort geklappt: Gleich ins Herz geschlossen, drückte ihn Levin feste an sich. Erschöpft schlief das Kleinkind noch im Krankenhaus ein und hier verliert sich auch die Spur des Teddybären. Von der Mama unbeobachtet, muss er Levin wohl beim Einnicken aus der Hand gefallen sein und weg war er. Mit den Worten „Mein Enkelsohn vermisst seinen neuen Trost-Teddy so sehr, haben Sie vielleicht noch einen?“ hat sich daraufhin die Großmutter beim Regensburger Kreisverband im Stadtosten gemeldet. Natürlich konnten die Kollegen dort diesen Wunsch auch gleich erfüllen und haben sofort einen neuen Teddybären organisiert. Ehrensache! Die Freude bei Levin war dementsprechend groß, als er das neue Plüschtier vom Team der Rettungswache bei der Oma in Tegernheim in die Arme schließen konnte. Und bei der Gelegenheit hat er sich noch sehr interessiert unseren Rettungswagen genauer und vor allem genesen angesehen. Immer besonders faszinierend für Kids natürlich: das Blaulicht, das unsere Kollegin Elli noch einmal kurz für den Kleinen angemacht und somit für große strahlende Kulleraugen gesorgt hat.

„Wir freuen uns, dass es dem Kleinen und auch der Mama wieder gut geht und ja – auch, dass unser nächster BRK Trost-Teddy ein neues Zuhause gefunden hat. Herzlichen Dank auch an die Kinderhilfe Eckental, das erste Zuhause all unserer Tröster-Teddys.“