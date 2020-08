Gratulation Wochenblatt-Urgestein feiert Dienstjubiläum

Kürzlich konnte der Geschäftsstellenleiter des Regensburger Wochenblatt, Andreas Böhm, einer Mitarbeiterin für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit danken.

Regensburg. Monika Wendling hatte nach mehreren Jahren Tätigkeit beim Wochenblatt auf damals 600-Mark-Basis ihren Dienst am 1. August 1995 angetreten – damals noch in der Redaktion. Sie erfasste Texte und bearbeitete zum Beispiel den Terminkalender und die standesamtlichen Daten. Mittlerweile ist Wendling in der Verwaltung tätig: „Ich kann auf sehr schöne Jahre zurückblicken“, sagt die Jubilarin, gerade die Vielseitigkeit ihrer Arbeit mache ihr viel Spaß.

Geschäftsstellenleiter Böhm bedankte sich beim „Urgestein“ des Regensburger Wochenblattes für ihre zuverlässige Arbeit und überreichte einen Präsentkorb, dazu gibt es zwei Tage Extraurlaub als Anerkennung.