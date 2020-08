Gespendet Die Brauerei Bischofshof unterstützt den Streetworker der Caritas mit Getränken

Ben Peter (Mitte) erhielt vom Marketingleiter der Brauerei Bischofshof, Thomas Neiswirth und der Betriebsrätin der Brauerei, Karin Bucher, die ersten alkoholfreien Getränke. Foto: Burcom/Regensburg

Die Brauerei Bischofshof spendet eine Palette Limonaden und Wasser an das Streetwork-Projekt des Caritasverbandes Regensburg. Ben Peter verteilt sie an heißen Tagen an Obdachlose und Hilfsbedürftige auf der Straße.