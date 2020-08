Umfrage Wegen Corona – 89 Prozent der Bayern vermissen persönliche Treffen mit Verwandten und Freunden

„Bayern leidet an Vereinsamung durch Corona“, so Christian Bredl, Chef der TK in Bayern. Bei Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) gaben 89 Prozent der bayerischen Befragten an, dass sie persönliche Treffen mit Verwandten und Freunden vermissen. Das sind deutliche mehr als im Bundesdurchschnitt.