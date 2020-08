Neue Verkaufsstelle Das Image soll besser werden – Staatsforsten bieten Wildfleisch an

Sommerzeit ist Grillzeit – und das tun wir ausgiebig und gerne. Die wenigsten wissen, dass sich auch Wildfleisch gut eignet, um gegrillt zu werden. Die Bayerischen Staatsforsten wollen hier Aufklärungsarbeit leisten und das Image des Wildfleisches etwas aufpolieren.

Regensburg. Leckerer Grillduft zieht am Mittwoch, 29. Juli, durch die Gänge der Bayerischen Staatsforsten in Regensburg. Im Hof wird gegrillt – es gibt Wildburger und Wild-Hotdogs. Denn: Auch in Regensburg kann man nun Wildfleisch aus den heimischen Wäldern kaufen. In begrenzter Menge bieten die Staatsforsten hier nun auch Reh und Wildschwein an. In Regensburg wird Wild aus dem Forstbetrieb Kelheim verkauft, berichtet Martin Neumeyer, Vorsitzender des Vorstandes der Bayerischen Staatsforsten. Als regionales Produkt steht das Fleisch somit für „kurze Transportwege, optimale Frische und höchste Qualität“. Das Fleisch wird bei der Firma Beerhof in Bernhardswald zerlegt, portioniert und vakuumiert. Dann wird es in Regensburg in die Tillystraße 2 angeliefert und dort direkt bei den Staatsforsten verkauft. Es müsse nicht immer Schwein oder Kalb sein, was auf dem Grill landet, sagt Neumeyer.

Insgesamt gibt es nun 23 Verkaufstellen in Bayern, an denen die Staatsforsten Wildfleisch verkaufen. „Wir garantieren für Hygiene und einwandfreie Qualität unseres Wildbrets. Das beginnt schon draußen im Wald: Die Tiere bekommen kein künstliches Zusatzfutter, keine Hormone, keine Antibiotika. Mehr Natur als beim Wild aus unseren heimischen Wäldern geht kaum“, so das Motto. Auch vor radioaktiver Belastung muss niemand Angst haben, das Fleisch wird kontrolliert – nur einwandfreie Ware kommt in den Verkauf. Das Fleisch wird außerdem auch an Gaststätten und Wildhändler verkauft. Aber immer nur so viel, wie gerade da ist – deshalb ist das Angebot begrenzt.

„Wilder Grillgenuss“ aus dem heimischen Wald

Die nächsten Wildverkaufsstellen der Staatsforsten waren bisher in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) und in Kelheim. Mit der neuen Verkaufsstelle in Regensburg kommt man auch in der Region dem „wilden Grillgenuss“ näher!