Tolle Aktion Zeitlarns Bürgermeisterin spendierte zum Ende des Schuljahres leckeres Eis

„Eisfreuden-Stresszeiten“ erlebte Zeitlarns Bürgermeisterin Andrea Dobsch. Sie hatte die Kinder der Grundschule am Freitag, 31. Juli, zu einem Eis ins Cafe Zeitlos eingeladen

Zeitlarn. Die Idee war, sich von den Grundschülern das Zeugnis zeigen zu lassen, um – corona-bedingt – einen schönen Abschluss des besonderen Schuljahres zu begehen. Die Kinder nahmen die Einladung mit Begeisterung an. So kamen über 50 Kinder mit und ohne Zeugnis in allen Altersgruppen. Ein Eis gab es trotzdem für jeden und ein außergewöhnliches Schuljahr im Zeichen der Pandemie ging damit zu Ende. „Es war eine gewaltige Herausforderung für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, unter den gegeben Umständen den Schulalltag zu meistern“, sagte Andrea Dobsch, selbst Mutter von drei Kindern. Diese besonderen Umstände bewogen sie, die Kinder zu je einer Kugel Eis einzuladen. Die Chefin des „Cafe Zeitlos“ bot 16 verschiedene Sorten zur Auswahl an, von Banane über Mango und Sponge-Bob bis zu Zitrone. Der Renner war die Kinderschokolade.