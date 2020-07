Großes Glück Auf und davon – „Tasso“-App bringt Kater „Lucky“ zurück

Kater „Lucky“ aus Duggendorf geht gerne abends mit Frauchen Berit Kaier und Hündin „Hira“ spazieren. Ein entgegenkommender Jogger schreckte kürzlich den Kater auf, der machte sich aus dem Staub. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass er mal nicht die ganze Runde mitläuft“, erzählt Berit Kaier. „Er geht dann einfach direkt nach Hause.“ Sorgen machte sie sich also nicht um ihr Tier. Doch als sie nach Hause zurückkehrte, war Lucky nicht da ...

Duggendorf. „Man kann fast die Uhr danach stellen, dass er sich zwischen 22 und 23 Uhr zu mir gesellt“, beschreibt Kaier die Gewohnheiten ihres Katers – nicht so an diesem Abend, das Tier tauchte nicht auf. Mitten in der Nacht hielt es dann Kaier nicht mehr aus, sie brach noch einmal Richtung Sportplatz auf, wo sie „Lucky“ zuletzt gesehen hatte. Doch es war keine Spur von ihm zu finden. „An Schlaf war nicht zu denken. Um 5 Uhr stand ich erneut auf, um mit meiner Hündin ,Hira‘ wieder zum Sportplatz zu gehen. Nach dem Heimkommen rief ich ,Tasso‘ an. Die verständnisvolle Mitarbeiterin nahm mich gleich ernst und das, obwohl mein Kater ‚erst‘ zwölf Stunden verschwunden war“, erinnert sich Kaier. Eine Suchmeldung wurde veröffentlicht – Auf der Webseite, per Mail an die registrierten Suchhelfer in der Umgebung und über die App „Tipp-Tapp“. Die App gibt es seit dem vergangenen Jahr, „um die Suche nach entlaufenen Tieren noch mobiler und schneller zu organisieren. Tierfreunde können in der App festlegen, dass sie Suchmeldungen zu vermissten Tieren in ihrer Nähe erhalten möchten“, so „Tasso“. Und das mit Erfolg: „Lucky“ konnte so schnell zu Berit Kaier zurückkehren.

„Es war wirklich verrückt. Schon um 10 Uhr rief mich eine Bekannte an. Sie hatte eine Katze, die ,Lucky‘ sehr ähnlich sah, am Sportplatz gesehen. Da sie aber nicht wusste, dass er vermisst wird, hatte sie sich zunächst nichts dabei gedacht. Erst als sie über die ‚Tipp-Tapp‘-App von ,Luckys‘ Verschwinden erfuhr, dachte sie gleich an meinen ,Lucky‘ und rief mich direkt an.“ Berit Kaier ging erneut zum Sportplatz – und wartete. Sie rief und lockte – und schließlich hörte sie ein leises Maunzen aus einem Gebüsch. „Er kam zaghaft herausgeschlichen und mir liefen vor Glück die Tränen übers Gesicht. Ich weiß, dass es oft vorkommt, dass ein Tier noch länger weg ist, aber für mich waren diese 14 Stunden schon die Hölle“, fasst sie erleichtert zusammen. „Fälle wie dieser von Lucky zeigen uns, wie wichtig eine App wie ‚Tipp-Tapp‘ ist und wie schnell es gehen kann, wenn aufmerksame Tierfreunde richtig reagieren“, freut sich „Tasso“-Leiter Philip McCreight.