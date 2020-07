Urlaubsstimmung Lampions als Farbtupfen in der Georgenstraße in Amberg

Foto: Verena Fitzgerald

Urlaubsstimmung in der Innenstadt: Wer derzeit durch die Altstadt läuft, bleibt an der Ecke Georgenstraß/Regierungsstraße hängen und schaut gen Himmel. Dort ziehen unzählige Lampions in allen Farben des Regenbogens den Blick auf sich.