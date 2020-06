Arrestzellen überschwemmt Unwetter setzt Keller der Polizeiinspektion in Neutraubling unter Wasser

Im Zuge der heftigen Regenfälle die Teile des Landkreises Regensburgs im Laufe des frühen Freitagnachmittags, 19. Juni, heimsuchten, wurde auch das Dienstgebäude der Polizeiinspektion Neutraubling in Mitleidenschaft gezogen.

Neutraubling. Über mehrere Stunden drangen an verschiedenen Stellen teilweise erhebliche Mengen Wasser in die Kellerräume. Nachdem sämtliche Feuerwehrkräfte an den zahlreichen sonstigen Einsatzörtlichkeiten gebunden waren, griffen die Beamten zur Selbsthilfe. Bis auf die Kräfte, die für die Bewältigung der Einsatzlagen erforderlich waren, halfen alle im Dienst befindlichen Beamten tatkräftig zusammen und schafften es, das eindringende Wasser mit einfachen Hilfsmitteln aus dem Gebäude zu schaffen. und müssen vor einer Wiederbenutzung erst wieder austrocknen.