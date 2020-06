Regensburg entdecken „Ermittler on Tour“ – ein Spaß für Jung und Alt

Polizisten, Feuerwehrleute, Pflegedienstleister – viele Regensburgerinnen und Regensburger sind auch in Krisenzeiten Tag und Nacht im Dienst. Andere hatten während des Shutdowns mehr Zeit als sonst und haben diese kreativ genutzt. Karin Jakymiw organisiert eigentlich Bus- und Gruppenreisen. Da diese in Corona-Zeiten natürlich nicht stattfinden können, hat sie sich etwas einfallen lassen, damit es Jung und Alt nicht langweilig wird.

Regensburg. Bei Familien im Freundeskreis hat sie mitbekommen, wie schnell die Ideen ausgehen, wenn die Eltern im Home Office sind und das „Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ schon 100 Mal gespielt wurde. Dabei wäre es schön, wenn Familien endlich wieder einmal etwas zusammen unternehmen würden, etwas, bei dem das Auge des Kindes geschärft wird – und auch Erwachsene noch etwas Neues lernen können.

So entstand „Ermittler on Tour“, eine Art Rallye oder „Verfolgungsjagd“ durch Regensburg in Form eines kleinen Heftchens für die ganze Familie. Kathrin Fejzo hat die Illustrationen erstellt, die Kleinkinder ausmalen und ältere Geschwister ergänzen können – denn auf jedem Bild fehlt ein Detail, das es zu entdecken gilt. Jakymiw hat sich die Geschichte dazu ausgedacht: Ein „Übeltäter“, ein Bleistift mit Radiergummi, hat sich an den illustrierten Denkmälern Regensburgs vergriffen. Er muss geschnappt werden und ins „Knästchen“ – also ins Federmäppchen gebracht werden. Die Tour startet am Domplatz und endet nach etwa eineinhalb Stunden am Haidplatz – wenn man will, mit einer Kugel Eis. Zu jedem Denkmal gibt es eine kurze Geschichtsinfo für die Erwachsenen oder die älteren Kinder – so hat jeder etwas von dieser gemeinsamen Entdeckungsreise!

„Spaß, Spannung und Wissen für Jung und Alt“, beschreibt Karin Jakymiw das kleine Büchlein. Zum Preis von 4,95 Euro kann man es ab sofort bei ihr erwerben, unter der Telefonnummer 0151/ 18936931 oder per Mail an Retoura-Jakymiw@web.de.