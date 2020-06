Wirtschaft Der „Azubi-Guide“ des Regensburger Wochenblattes – wichtige Infos für Schulabgänger

Welcher Beruf ist der richtige für mich? Reicht mein Notendurchschnitt? Wo kann ich diesen Beruf lernen? Das sind Fragen, die sich viele Schülerinnen und Schüler stellen, wenn sie in die Abschlussklassen kommen. Die Auswahl ist groß – was die Wahl nicht wirklich einfacher macht.

Regensburg. Die Wochenblatt-Verlagsgruppe unterstützt nun auch Schülerinnen und Schüler aus Stadt und Landkreis Regensburg mit einem neuen Wegweiser – der „Azubi-Guide“ ist erschienen und wird nun an den Schulen verteilt.

Unterstützt wird das Projekt von Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, und Tanja Schweiger, Landrätin des Landkreises Regensburg. Der Wirtschaftsreferent der Stadt, Prof. Dr. Stephan Barfuß, und die Leiterin der Wirtschaftsförderung im Landkreis, Maria Politzka, ermunter die angehenden Azubis in ihrem Grußwort, „Dinge auszuprobieren, die Sie anfangs gar nicht auf dem Schirm hatten“. Sie hoffen, dass viele die „großartigen Karrierechancen nutzen“ und möglichst auch während und nach der Ausbildung der Region erhalten bleiben.

Wochenblatt-Geschäftsstellenleiter Andreas Böhm berichtete beim Übergabetermin im Landratsamt am Freitag, 29. Mai, dass eine solche Publikation auch schon für die Ausgaben Landshut und Isar sowie in Straubing erschienen ist. „Wir setzen darauf, auch im kommenden Jahr einen ,Azubi-Guide‘ für Regensburg und Umgebung herausbringen zu können!“ Redaktionsleiterin Ursula Hildebrand ergänzte, dass die spannenden Stellenangebote der Unternehmen mit Infotexten rund um Bewerbung und Ausbildung ergänzt worden sind. Der „Azubi-Guide“ wird an den Schulen in Stadt und Landkreis Regensburg sowie am Gymnasium in Parsberg in den Abschlussklassen verteilt. Außerdem liegt er im Rathaus der Stadt Regensburg und im Landratsamt aus.