Auch in Bayern Durchsuchungsaktion wegen Hasskommentaren gegen den getöteten Kassler Regierungspräsidenten

Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sind die bundesweiten Durchsuchungen am Donnerstag, 4. Juni, in zwölf Bundesländern in Zusammenhang mit Hasskommentaren zum Nachteil des am 2. Juni 2019 getöteten Kassler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke ein wichtiges Signal.