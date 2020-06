43-Jähriger unter Verdacht Nach 13 Jahren – steht der Fall Maddie McCann vor der Aufklärung?

Am 3. Mai 2007 verschwand die zu diesem Zeitpunkt dreijährige Madeleine (Maddie) Beth McCann spurlos aus einer Hotelanlage in Praia da Luz in Portugal. Foto: Metropolitan Police Service

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des damals dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes.