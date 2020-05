Coronavirus Mit Abstand weiter durch die Krise

Foto: Tham Kee Chuan/123rf.com

Am Montag, 18. Mai, sind in Bayern weitere Erleichterungen im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die Corona-Pandemie in Kraft getreten. Darauf hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml in München hingewiesen.