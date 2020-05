Nichtklinische Forschungsgebiete COVID19-Forschung – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten derzeit an über 350 Projekten

Foto: 123rf.com

„Die bayerischen Hochschulen richten auch jenseits medizinisch-klinischer Fragestellungen ihren wissenschaftlichen Blick auf die Corona-Pandemie. In über 350 Projekten ergründen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen in verschiedenen Disziplinen die Auswirkungen bzw. Begleiterscheinungen der Pandemie“, erklärte Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Montag, 11. Mai, in München.