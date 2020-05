Statistik 33 Fälle pro 100.000 Einwohner – Zahl der Einbrüche im Jahr 2019 stark gesunken

Foto: 123rf.com

Laut einer Auswertung des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) konnten 2019 in Bayern 1.456 Einbrüche mittels spezieller Sicherungstechnik verhindert werden. Dazu kommen 289 verhinderte Einbrüche aufgrund aufmerksamer Bürger, die bei verdächtigen Beobachtungen sofort reagiert und beispielsweise die Polizei verständigt hatten. Dadurch konnte die Polizei 56 Einbrecher noch am Tatort oder in Tatortnähe festnehmen.