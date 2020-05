Medizin COVID19-Forschung im Freistaat – Bayerische Forschungsstiftung will Projekte beschleunigen

Foto: Wladimir Bulgar/123rf.com

Die Bayerische Forschungsstiftung (BFS) will die Forschung zum neuartigen Coronavirus im Freistaat beschleunigen und ruft daher einen eigenen Förderschwerpunkt aus. Auf dieses besondere Format wies Wissenschaftsminister Bernd Sibler, der als stellvertretender Vorsitzender dem Stiftungsrat der BFS angehört, am Sonntag, 3. Mai, in München hin.