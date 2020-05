Maskenpflicht Erste Bilanz – große Mehrheit der Fahrgäste mit Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs

Unter dem Motto „Dein Schutz schützt uns alle“ appellieren Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek weiterhin an die Fahrgäste, sich an die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Nahverkehr zu halten. Foto: StMB

Seit Montag, 27. April, müssen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen, Haltestellen und in Servicecentern Mund und Nase mit einer Maske, einem Tuch oder Schal bedecken. Nach den ersten Tagen mit der neuen Regelung haben sich Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek am Münchner Ostbahnhof ein Bild von der Einhaltung der so genannten Maskenpflicht gemacht und eine positive Zwischenbilanz gezogen.