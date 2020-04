Corona Messe „Regensburg mobil 2020“ entfällt

Jedes Jahr im Mai zeigt die Mobilitätsmesse „Regensburg mobil“ in zwei Teilen die komplette Bandbreite moderner Fortbewegung. Nun muss die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie entfallen.

Regensburg. Das Stadtmarketing Regensburg, offizieller Veranstalter von „Regensburg mobil“, plante auch für dieses Jahr eine Messe in zwei Teilen: Bei Teil 1 am 9. Mai sollte sich rund um den Neupfarrplatz alles um Fahrräder, E-Bikes und Elektrofahrzeuge drehen. Regionale Händler und Hersteller sollten die volle Vielfalt nachhaltiger Mobilität zeigen. Eine Woche später – am 16. Mai – sollte der traditionelle Autofrühling die Besucher in die Stadt locken. Bei der Neuwagenschau stehen klassischerweise die aktuellen Automodelle der Saison im Mittelpunkt. Regionale Autohändler nutzen die Veranstaltung jedes Jahr, um deutsche und internationale Marken vom Benziner bis hin zum Elektroauto zu präsentieren. Für die Organisation des Autofrühlings ist die Agentur faust omonsky kommunikation im Auftrag des Stadtmarketings verantwortlich

Vorerst müssen beide Termine entfallen. Ob die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können, ist noch unklar. „Wir prüfen derzeit, ob und unter welchen Bedingungen ein Nachholtermin später im Jahr möglich ist“, sagt Michael Quast, Geschäftsführer des Stadtmarketings Regensburg.