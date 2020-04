Corona-Krise Aktion „Kochen für Helden“ – Regensburger Unternehmer zeigen sich solidarisch

Drei mittelständische Unternehmer sind kreativ in der Krise: die Euroassekuranz Versicherungsmakler AG und die Eckert-Schulen machen gemeinsame Sache mit dem Unternehmer, Sternekoch und Koch der Deutschen Fußballnationalmannschaft Anton Schmaus und bereiten für Mitarbeiter in Funktionsberufen in Regensburger Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie für Rettungsdienste Mahlzeiten zu.

Ortsmarke. Auch Drogerie- und Supermarktangestellte sollen auf den Geschmack kommen. Schon ab nächster Woche dürfen sich viele Mitarbeiter über ein kostenloses gesundes Gericht freuen.

Bereits vor einer Woche hat Anton Schmaus die Aktion „Kochen für Helden“ von Berlin nach Regensburg geholt. Er kocht seit dieser Woche in der Kantine der Barmherzigen Brüder ein Gericht pro Tag für die Mitarbeiter. Ohne zu zögern waren Helmuth Newin, Vorstandsvorsitzender der Euroassekuranz und die Eckert-Schulen in Regenstauf mit an Bord, als sie von Anton Schmaus über die Initiative informiert wurden. „So eine tolle Aktion für Menschen, die derzeit in erster Reihe stehen und auch ihre Gesundheit für uns riskieren - das muss man unterstützen“, betont Newin.

Die Euroassekuranz übernimmt das Management, das Team der Eckert-Schulen entwickelt den Marketing-Auftritt und stellt die Mensa der Eckert-Schulen am Campus Regenstauf zur Verfügung sowie auch die Transportdienste. Anton Schmaus schreibt die Rezepte und leitet die Köche des Eckert-Catering-Teams an. Bereits am Dienstag werden im ersten Schritt die Nachtdienste der Kliniken, Alten- und Pflegeheime und Rettungsdienste mit einem Gericht täglich beliefert. Auch über die Feiertage bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen werden die Köche des Eckert-Catering-Teams ihr Bestes geben. „Gerade in schweren Zeiten muss man als Unternehmen tatkräftig sein und Solidarität, Engagement und Anerkennung zeigen“, so die einheitliche Meinung des Vorstands der Eckert-Schulen. Theoretisch könne das Catering-Team mehrere hundert oder gar tausend Essen pro Tag produzieren und ausliefern.

Anton Schmaus hat nun alle Hände voll zu tun: selbst kochen, Rezepte entwickeln und die Köche anleiten. „Ich bin froh, nicht untätig zu sein. Die Initiative hat sehr schnell an Fahrt aufgenommen. Ich freue mich riesig, dass sich die beiden Regensburger Unternehmer solidarisch zeigen und ein Zeichen setzen.“