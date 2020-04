Pandemie Firmen der BioRegio Regensburg unterstützen die Entwicklung für einen Impfstoff gegen Corona

Im Kampf gegen das Corona haben die globale Entwicklung eines Impfstoffes und die Suche nach therapeutischen Wirkstoffen gegen das Virus höchste Priorität. Kaum bekannt ist, dass Firmen aus dem Cluster BioRegio Regensburg in Ostbayern hier aktiv mit dabei sind.

Regensburg. COVID-19, die neue Atemwegsinfektionskrankheit durch das Coronavirus SARS-CoV-2, hat zu einer Pandemie (altgriechisch „das ganze Volk“) geführt. Entsprechend forschen Unternehmen und Forschungsinstitute auf der ganzen Welt nach Schutzimpfungen gegen das erst seit Neujahr bekannte Virus. Aktuell zählt die Weltgesundheitsorganisation 68 laufende Impfstoffprojekte, wie aus einer aktuellen Meldung des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller VFA in Berlin hervorgeht. „Dabei unterstützen Firmen aus unserem Cluster BioRegio Regensburg aktiv die globalen Aktivitäten bei der Impfstoffentwicklung“, kommentiert Dr. Thomas Diefenthal, Geschäftsführer der BioPark Regensburg GmbH, einem Unternehmen der Stadt Regensburg, von wo aus der Cluster gesteuert wird.

Bereits mit dem ersten Aufkommen des neuartigen Coronavirus produziert der Regensburger Standort der Thermo Fisher Scientific GENEART GmbH mehr als 1.000 maßgeschneiderte synthetische SARS-CoV-2 Gene für Universitäten, die Pharma- und Biotech-Unternehmen. Die Nachfrage nach dem DNA-Erbgut, das für die Virushülle oder -gene kodiert, steigt ständig. Dabei hat die Firma von Anfang an alle Bestellungen von SARS-CoV-2 Genen kostenlos priorisiert und damit den Kunden weltweit dringend benötigte maßgeschneiderte Viruskonstrukte zur Verfügung gestellt, um die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika zu beschleunigen. Das Unternehmen produziert derzeit sieben Tage die Woche im Schichtbetrieb rund um die Uhr.

Das Regensburger Unternehmen Davids Biotechnolgie GmbH, spezialisiert auf die Herstellung von Antikörpern zum Nachweis von Viren, Bakterien und Parasiten, beliefert weltweit Kunden die entsprechende diagnostische Test herstellen. Dank der Mitarbeiter die mit Können und Leidenschaft vollen Einsatz bringen, hat das Unternehmen die Produktion auf Maximum hochgefahren, um seine Kunden zuverlässig mit Antikörpern gegen das Virus beliefern zu können.

Die PAN-Biotech GmbH aus Aidenbach unterstützt mit Medien, Reagenzien und Seren für die Zellkultur alle namhaften Pharma-, Biotech- und Forschungseinrichtungen bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen oder der Produktion von Testkits. Die Produktion von Corona Testkits wurde in den letzten Tagen um den Faktor 10 gesteigert! Neu im Produktsortiment ist auch Virus Protect, ein Desinfektionsmittel welches nach WHO Richtlinien entwickelt wurde und einen wirkungsvollen Schutz gegen Viren bietet. Damit will das Unternehmen dem aktuellen Engpass bei der Lieferung entgegenwirken.

Das Clustermanagement der BioRegio Regensburg, das vom BioPark aus gesteuert wird, unterstützt die Suche nach innovativen Anwendungen, die gegen Corona eingesetzt werden können. „Wir sind mit unseren Firmen auf verschiedenen COVID-19-Plattformen online unterwegs, auf denen mit gemeinsamen Projekten zur Lösung der COVID-19-Krise aufgerufen wurde“, erläutert Dr. Diefenthal. So haben der Bayerische Cluster Biotechnologie, gesteuert von der Bio-M in München, oder der Branchenverband BIO Deutschland in Berlin entsprechende Plattformen aufgebaut. Das Rückgrat im Haus ist aber das BioPark Team. „Unsere kleine Mannschaft schafft es auch in diesem außerordentlichen Krisenmodus mit zwei getrennten Teams, räumlicher Distanz und digitaler Technik, die komplexen hochwertigen Anlagen rund um die Uhr, auch an den Wochenenden und Feiertagen so am Laufen zu halten, dass die systemrelevanten Firmen im BioPark weiter produzieren können“, bedankt sich Dr. Diefenthal bei seinem engagiertem Team, das auch in dieser Zeit für die Kunden immer da ist.