Corona-Pandemie Auch die Bruckmandl-Rallye muss 2020 ausfallen

Foto: Oldtimerclub Regensburg

Am 30. Mai wären vom Innenhof des Schlosses Thurn und Taxis in Regensburg rund 60 Oldtimer aufgebrochen in das Umlad von Regensburg. Wären – denn die Bruckmandl-Rallye des Oldtimerclubs Regensburg muss 2020 wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen.