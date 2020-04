DSDS-Finale „Erfolgreiche Staffel“ – RTL zufrieden mit „Deutschland sucht den Superstar“

Ramon Roselly (26) ist der neue Superstar 2020. Im großen Live-Finale der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewann der Gebäudereiniger aus Zschernitz mit überragenden 80,82 Prozent aller Zuschauerstimmen. Ein derartigen hohen Stimmanteil hatte noch nie ein DSDS-Sieger vor ihm.

Deutschland. 4,24 Millionen (13,3 Prozent) Zuschauer ab drei Jahren sahen am Samstagabend, 4. April, die von Alexander Klaws moderierte Live-Show. DSDS holte damit die höchste Gesamtreichweite seit 2015 im Finale. Sehr gute 17,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,93 Millionen) und 16,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen waren dabei, als die vier besten Sängerinnen und Sängern von DSDS um den Sieg kämpften. Chiara D'Amico (18), Schülerin aus Frankfurt wurde Zweite, Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden wurde Dritter und Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln wurde Vierte.

Die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (4. Januar bis 4. April) sahen durchschnittlich 3,58 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen betrug 16,9 Prozent (2,58 Millionen) und 17,7 Prozent (1,53 Millionen bei den 14- bis 49-jährigen.

Als Superstar 2020 bekommt Ramon einen Vertrag mit der Universal Music und 100.000 Euro Siegprämie. Seine erste Single „Eine Nacht“, die von Dieter Bohlen komponiert und produziert wurde, ist wie die Finalsongs seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Die Siegersingle schnellte direkt auf den ersten Platz der Downloadcharts von Itunes und Amazon. Roman Rosellys Album „Herzenssache“ erscheint am 10. April .

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm: „Ich danke allen Beteiligten - sowohl den Kandidaten, als auch der Jury und dem Team von UFA Show und RTL – für die erfolgreiche Staffel. Gerade die letzten Wochen der Liveshows waren nicht einfach für alle – deshalb ein großes Dankeschön für den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen in dieser außergewöhnlichen Staffel in einer schwierigen Zeit. Wir alle freuen uns auf DSDS 2021 in hoffentlich wieder unbeschwerteren Zeiten.“