Corona-Zeiten Vor sechs Jahren noch ein Aprilscherz – heute gibt es Schweinebraten zum Mitnehmen!

Der 1. April ist der Tag des Jahres, an dem wir uns gegenseitig in den April schicken. Allerlei lustige Geschichten tauchen da jedes Jahr auf. 2020 ist alles anders, in Corona-Zeiten gibt es kaum Aprilscherze. Und manchmal überschlagen sich die Ereignisse – was einst ein Scherz war, ist in Corona-Zeiten plötzlich ganz normal.