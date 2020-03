Tolle Aktion Tonnenweise Knödelteig für den guten Zweck – erster Tag brachte bereits circa 12.500 Euro für die Diakonie

Der Knödelspezialist Burgis verteilte am Freitag, 27. März, von 10 bis 16 Uhr seine Kloßteig- und geformte Knödel, die ursprünglich für Gastronomiebetriebe gedacht waren. Knapp mehr als die Hälfte der 60 Tonnen Knödel und Teigwaren verließen in über 1.000 Autos rollend den Parkplatz des Firmengeländes.

Neumarkt. Es handelt sich um 1a-Ware, die Kartoffeln für den Knödelteig mit dem Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“ wurden alle in der Region im Umkreis von 70 km geerntet. Zwölf Mitarbeiterinnen und MItarbeiter haben die Großverpackungen von 1,5 bis 5 Kilo mit Mundschutz und Handschuhen in die Kofferräume der Privatautos gelegt, damit kein persönlicher Kontakt zu den Menschen notwendig war. Die Neumarkter und Abholer aus der Umgebung sorgten zwar für kilometerlange Staus und Verkehrsnachrichten, doch konnte die Polizei schnell helfen und den Verkehr regeln.

Für den guten Zweck wurden am Freitag circa 12.500 Euro, darunter auch viele 100-Euro-Scheine, für die Diakonie in Neumarkt gesammelt. Diakon Detlef Edelmann versorgt damit über 400 Hilfsbedürftige aus der Region.

Am Samstag, 28. März, geht die Aktion ab 10 Uhr weiter, solange der Vorrat reicht. Es werden von insgesamt drei Sattelschleppern noch circa 25.000 Kilo Burgis-Kartoffelprodukte am Kartoffelweg 1 in Neumarkt verteilt. Timo Burger, Geschäftsführer von Burgis: „Ich bin sehr glücklich, dass die Burgis-Drive-In Aktion bei allen Beteiligten so gut ankommt und wir der Welt unser Miteinander mit positivem Engagement in der Krisensituation zeigen können. Ein herzliches Danke an alle!“. Am beliebtesten waren die Knödelinos, kleine Knödel, die besonders bei Kindern gut ankommen.