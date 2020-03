Corona-Krise Wohin mit 60.000 Kilo Knödelteig?

Knödelspezialist „Burgis“ verteilt seine Produkte, die ursprünglich für die Gastronomie gedacht war, auf dem Werksgelände und sammelt Spenden für die Diakonie.

Neumarkt. Am kommenden Freitag und Samstag, 27. und 28. März, haben alle Knödelliebhaber von jeweils 10 bis 16 Uhr die einmalige Gelegenheit, „Burgis“-Produkte gegen einen kleinen Obolus beim Knödel-Drive-in auf dem Werksgelände am Kartoffelweg 1 in Neumarkt abzuholen. Die gesammelten Spenden überreicht „Burgis“ anschließend der Diakonie Neumarkt, mit der das Familienunternehmen durch eine langjährige Partnerschaft verbunden ist.

Durch die Schließung der Restaurants und Gaststätten sind die Lagerräume beim Knödelspezialisten oll mit nicht abgenommen Produkten für die Großverbraucher. „Bevor die wertvolle Ware verdirbt und wir sie wegwerfen müssen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Produkte sinnvoll in Verkehr bringen können. Da kam uns die Idee für den Knödel-Drive-in,“ erklärt Timo Burger, Geschäftsführer von „Burgis“. „Natürlich haben die Gesundheit der Abholer und unserer Mitarbeiter bei der Umsetzung oberste Priorität.“ Die Aktion ist daher als Drive-in geplant. Verbraucher können mit ihrem Auto auf den Parkplatz an die Ausgabestelle fahren und ihre Bestellung aufgeben. Die bestellte Ware wird dann von den „Burgis“-Mitarbeitern direkt in den Kofferraum geladen. Die Mitarbeiter sind mit Handschuhen und Mundschutz ausgestattet. So werden der Mindest-Abstand und die geltenden Hygienestandards sichergestellt.

Für den guten Zweck

Die ganze Aktion soll dem guten Zweck dienen. „Wir bitten die Abholer um eine kleine Spende für die Ware, die sie von uns erhalten. Die gesammelten Spenden übergeben wir im Anschluss an unseren langjährigen Partner, die Diakonie in Neumarkt,“ sagt Timo Burger. Vorstand Detlef Edelman, Diakonie Neumarkt, freut sich über die geplante Unterstützung: „Das ist eine wunderbare Aktion von ,Burgis Knödelliebe‘. Ich kann über unsere sehr gute Zusammenarbeit sagen, dass Burgis immer auch ein Herz für die Menschen hat. Wir verwenden den Erlös für unseren Leb mit Laden, der auch in der aktuellen Situation die Lebensmittelausgabe an Bedürftige aufrechterhält.“