Coronavirus Kassenärztliche Vereinigung verzeichnet hohes Anrufaufkommen unter der 116117

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) weist darauf hin, dass am Samstag, 7. März, ein extrem hohes Anrufaufkommen unter der Rufnummer 116117, bei der auch der Hausbesuchsdienst bei einem konkreten Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion vermittelt wird, herrschte. Leider waren Wartezeiten und auch Anrufabbrüche unvermeidlich.

Bayern. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Tagen fortsetzen wird. Die Anrufer werden gebeten, Ruhe zu bewahren und zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzurufen.

Die Hotline 116117 ist rund um die Uhr besetzt und auch der Fahrdienst fährt das ganze Wochenende über rund um die Uhr in ganz Bayern. Auch im Fahrdienst selbst sowie bei der Testauswertung in den Laboren sind Wartezeiten mittlerweile unumgänglich. Hier hilft es, bei einem konkreten Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus, sich in der häuslichen Umgebung aufzuhalten, Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen zu beachten und Kontakte zu anderen Personen möglichst zu vermeiden.