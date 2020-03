Tolle Aktion Infineon-Mitarbeiter spenden für Herzenswunsch-Krankenwagen

Christopher Weiß, Barbara Frey, Anneliese Vogel (Infineon), Alexandra Bengler, Stephan Kalm (Malteser). Foto: Malteser/Lange

Bereits zum achten Mal organisierten Barbara Frey, Anneliese Vogel und Christopher Weiß gemeinsam mit dem Betriebsrat von Infineon einen dreitägigen Weihnachtsmarkt am Standort Regensburg. Der Erlös dieses Marktes geht traditionell an soziale Einrichtungen in der Region.