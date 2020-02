Coronavirus Neuer Fall wird im Universitätsklinikum Erlangen behandelt

Foto: 123rf.com

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Freitag, 28. Februar, über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass der am Donnerstagabend, 27. Februar, bekannt gewordene neue Fall im Universitätsklinikum Erlangen stationär behandelt wird.