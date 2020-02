Gesundheitsministerium Neuer Coronavirus-Fall in Bayern

Foto: leaf/123rf.com

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Donnerstagabend, 27. Februar, über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend ein neuer Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt wurde.