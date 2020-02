Alles gut gegangen Sprengung des Wirsing-Baus – in wenigen Sekunden war alles weg

Foto: Alexander Auer

Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war auch schon wieder alles vorbei. Am Sonntag, 23. Februar, fiel pünktlich um 11 Uhr der Wirsing-Bau am Ernst-Reuter-Platz in Regensburg. Die Sprengmeister hatten da ganze Arbeit geleistet!