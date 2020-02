Närrisches Treiben Feuerwehrverband gibt Tipps für eine sichere Faschingszeit

Foto: Kzenon/123rf.com

Die Jecken starten durch: Vor allem im Rheinland, aber auch in anderen Regionen reiht sich bald Sitzung an Sitzung; den Höhepunkt findet die närrische Saison dann mit den großen Umzügen an den „tollen Tagen“.