Das hätte böse ausgehen können Mann stürzt in einen über vier Meter tiefen Schacht – die Rettung kam erst nach vier Tagen!

(Foto: Bundespolizei)

Unfassbares Glück hatte ein im Stadtteil Kumpfmühl-Ziegetsdorf wohnhafter Regensburger. Er war am Montag, 27. Januar, auf dem Heimweg vom Weg abgekommen und ohne Fremdverschulden auf Bahngelände in einen über vier Meter tiefen Schacht gestürzt. Erst am Donnerstagnachmittag, 30. Januar, hörten DB-Mitarbeiter seine Hilferufe. Nahezu unverletzt befreiten ihn Feuerwehr und Rettungsdienst.