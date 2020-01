Tierisch Bereit für den ersten Ausflug – Panda-Zwillinge bekommen das Go vom Zoodirektor

(Foto: Zoo Berlin)

Acht kleine Tatzen tapsen neugierig umher und krallen sich spielerisch im Fell ihres Gegenüber fest. „Pit“ und „Paule“ – diese Spitznamen haben die Tierpfleger im Berliner Zoo ihren Schützlingen inzwischen verpasst – sind nicht zu bremsen. Doch kurz bevor sich die Panda-Familie am Donnerstag, 30. Januar, erstmals den Besuchern zeigen wird, stand für die Zwillinge am Freitag ein Termin beim Zootierarzt an.